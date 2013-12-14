В Керчи специалисты отдела по контролю за благоустройством управления муниципального контроля осмотрели сельскохозяйственный производственный кооператив «Азовский рыбак», где нашли нарушения благоустройства.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Так, комиссия выявила складирование строительных материалов за территорией домовладения. Этим самым он нарушил п.п. 3 п. 2.9.2 Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «За территорией индивидуальной жилой застройки не допускается складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, строительные материалы за территорией домовладения».

По факту данного административного правонарушения в отношении гражданина составили протокол №550 об административном правонарушении и передали в административную комиссию на рассмотрение.

С председателем кооператива СПК «Азовский рыбак» провели осмотр территории кооператива и разъяснили Правила благоустройства в части покоса травы и недопущения условий, приводящих к пожару.

Напомним, в Керчи месяц будут проверять благоустройство садоводческих кооперативов

Фото: пресс-служба