Начальник водоканала Керчи Анзор Борлаков отменил свой приемный день. Об этом Керчь.ФМ сообщила его секретарь.

У Борлакова всего два приемных дня - это первая и третья среда месяца с 13-00 до 16-00. Но, так как начальник водоканала сегодня снова занят на совещании, принять керчан он не может. Напомним, секретарь неоднократно сообщала, что Борлаков находится на совещаниях либо подписывает документы и не может рассказать о проблемах с водоснабжением в городе.

Людей, которые были к нему записаны на прием и ожидали этот день, снова перезаписали на 6 сентября.

Также принять керчан не сможет и главный инженер Денис Лупу, который недавно вышел из отпуска, так как у него селекторное совещание. Его приемное время понедельник - пятница с 08-00 до 09-00.

Редакция надеется, что все-таки начальник керченского водоканала найдет время для людей в свои приемные дни и не будет переносить и так редкие встречи с горожанами.

Напомним, директор керченского водоканала игнорирует Керчь.ФМ и проблемы с водой. Керчане ходят в резиновых сапогах из-за порывов.