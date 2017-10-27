В Керчи с 9 по 11 августа сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Мотоциклист». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Так, мобильная группа при проведении оперативно-профилактического мероприятия выявила 12 нарушений Правил дорожного движения. Среди грубых нарушений - управление мототранспортом без соответствующих документов, эксплуатация мототранспортах средств без номерных знаков, выезд на встречную полосу движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, управление мототранспортным средством без мотошлема.

Также, в рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД провели широкую разъяснительную работу по основам безопасного управления мототранспортом, а также передвижения по проезжей части среди взрослого населения, детей и подростков.

Госавтоинспекция Керчи призывает водителей мототранспорта быть предельно внимательными на дорогах, особенно перед пешеходными переходами и вблизи учреждений образования, не допускать нарушений Правил дорожного движения.

Фото: пресс-служба