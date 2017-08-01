В Керчи за два года более 5 000 семей стали владельцами материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Воспользовались средствами МСК:

- на улучшение жилищных условий – 383 семьи

- на оплату за обучение ребенка (детей) – 128 семей

Пенсионный фонд напоминает, что для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще полтора года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года.

«При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены», - пишет пресс-служба.

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