В Керчь прибыли первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма», на данный момент исполняющий обязанности гендиректора Валентина Крашкина, заместитель генерального директора по строительству и техническим вопросам Денис Водопьянов, заместитель гендиректора по эксплуатации Игорь Данилович.

Сегодня, 16 августа, в администрации города состоялась встреча главы администрации города Сергея Бороздина с руководством ГУП РК «Вода Крыма».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Присутствовали на встрече заместитель главы администрации города Евгений Адаменко, начальник УЖКХ Вячеслав Карпов, директор керченского водоканала Анзор Борлаков, начальник территориального отдела г. Керчи Межрайонного управления Роспотребнадзора по Крыму и городу Севастополю Анна Облиенкова.

«Участники совещания обсудили ряд важных, наболевших для керчан вопросов, связанных с водоснабжением города. Изношенность сетей колоссальная. В этом причина частых порывов, которые происходят в разных районах Керчи».

По словам Игоря Даниловича, ведется плановая работа и принимаются технические меры для налаживания ситуации на самых проблемных участках.

Как пишет пресс-служба, на совещании заострили внимание и на то, что предприятие не оповещает своевременно керчан о проведении ремонтных работ и отключении потребителей от водоснабжения.

Информация должна размещаться не только на официальном сайте предприятия «Вода Крыма», но и на официальном сайте администрации города, и в городских СМИ.

Также керченскому филиалу поручено наладить взаимодействие с администрацией по работе с обращениями граждан, которые в большом количестве поступают в муниципалитет.

«Не остался без внимания проблемный объект - водопровод по улице Айвазовского. Достигнута договоренность совместными усилиями найти оптимальный вариант решения этого вопроса.

Также руководство ГУП РК «Вода Крыма» обещало в ближайшее время приступить к работам по асфальтировке мест разрытий, сделанных во время устранения аварий на водоводе.

Присутствующие обговорили ближайшие планы предприятия по обеспечению централизованным водоснабжением отдаленных районов города. Планируется замена 4 км водовода Свердлова – Кирова, реконструкция насосной станции «Аджимушкай». Разработаны проекты обеспечения централизованным водоснабжением Аджимушкая, Маяка, Глейки и Жуковки. С 2018 года начнется финансирование этих работ. Также 12 водоводов попали в программу реконструкции разводящих сетей.

Напомним, директор керченского водоканала игнорирует Керчь.ФМ и проблемы с водой

Фото: пресс-служба