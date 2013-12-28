Администрация Керчи просит экономно использовать электрическую энергию, в особенности в период аномально-высоких температур окружающей среды. Об этом пишет пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ
«С целью предотвращения чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с возрастанием уровня потребления электрической энергии в Республике Крым, а также повышением суммарного объема генерации Республики Крым и перетоков по энергомосту «Тамань-Крым»», - отмечает пресс-служба
Напомним, в Керчи ввели график веерного отключения электроэнергии на август. Также в Краснодарском крае ввели график отключений электричества из-за Крыма
Фото: интернет
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