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Администрация просит керчан экономить электроэнергию

Администрация Керчи просит экономно использовать электрическую энергию, в особенности в период аномально-высоких температур окружающей среды. Об этом пишет пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ «С целью предотвращения чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с возрастанием уровня потребления электрической энергии в Республике Крым, а также повышением суммарного объема генерации Республики Крым и перетоков по энергомосту «Тамань-Крым»», - отмечает пресс-служба Напомним, в Керчи ввели график веерного отключения электроэнергии на август. Также в Краснодарском крае ввели график отключений электричества из-за Крыма Фото: интернет

Служба новостей Керчь.ФМ

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