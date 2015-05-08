Министерство спорта Республики Крым должно получить в 2018 году более 150 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры, а также закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей детско-юношеских спортивных школ. Об этом говорится в справке, предоставленной министерством в комитет Госсовета РК по образованию, науке, молодежной политике и спорту, - передает Керчь.ФМ.

«В 2018 году из федерального бюджета бюджету Республики Крым предусмотрены средства в сумме 150,9 млн рублей на реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры, а также закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей детско-юношеских спортивных школ», – говорится в документе.

Как сообщили в пресс-службе минспорта РК со ссылкой на руководителя Елизавету Кожичеву, в рамках данной субсидии удастся реконструировать школу пулевой стрельбы и частично Центр подготовки сборных команд республики.