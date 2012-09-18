Анкара не будет принимать суда из крымских портов, заявил представитель палаты судоходства Союза палат и бирж Турции. Соответствующее предписание от министерства транспорта, судоходства и связи получили все субъекты морских перевозок и портового бизнеса.

Об этом пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.

«Порты в Крыму работают, совершаются неофициальные отгрузки, сведения об этом просачиваются, и чтобы предотвратить подобные инциденты, было принято такое решение», — приводит издание слова источника. При этом представитель турецкой палаты судоходства не уточнил, о каких отгрузках идет речь.

Жесткая система надзора предусматривает право запрашивать у судов документы о выходе из последнего порта и записи бортового журнала. Эти меры коснутся всех без исключения судов.

Ранее в Генпрокуратуре Украины заявили, что Киев договорился с Анкарой об усилении контроля за турецкими судами, которые заходят в порты Крыма.

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