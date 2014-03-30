Муниципалитеты Республики Крым за 9 месяцев текущего года израсходовали в среднем 62,6% своих бюджетов к годовым назначениям (51,1 млрд руб), или 32 млрд руб. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико, - передает Керчь.ФМ.

По ее данным, самые низкие темпы освоения бюджетных средств в Саках, Евпатории и Феодосии.

«Средний процент годового исполнения расходной части консолидированных бюджетов субъектов по России составил 77 процентов, по республиканскому бюджету – 71,9 процентов, а по бюджетам муниципалитетов республики – 62,6 процентов. Однако есть городские округа, где исполнение еще ниже: Саки – 40,7 процентов, Евпатория – 47,8 и Феодосия – 59,4», — цитирует Кивико пресс-служба Минфина Республики.

По данным главы Минфина, с начала года доходы консолидированного бюджета Крыма достигли отметки в 43,3 млрд руб, что почти в 1,5 раза превысило прошлогодний показатель. При этом расходы республиканского бюджета составили почти 94 млрд руб. Это на 40% выше аналогичных показателей прошлого года.