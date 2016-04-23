В Керчи 15 октября прошли две выставки среди собак всех пород – «Жемчужина Боспора» и «Чемпионат Крыма». Их провело Керченское общество любителей животных, которое отпраздновало 27–летие, - передает Керчь.ФМ.
Выставки национальные, сертификатные ранга 2 - х САС IKU. Присуждались титулы кандидат в национальные чемпионы и юный кандидат в чемпионы.
В выставке приняли участие гости из Феодосии, Севастополя, Ялты и других городов Крыма, а также с Ростова на Дону и Краснодара. Судейская коллегия эксперты - кинологи - Самохвалова Виктория и Сосновская Елена из Симферополя.
Только ближе к вечеру кинологи наконец определились, кто войдет в расстановку. «Жемчужина Боспора» - это самоед Джон До, класс открытый кобели, владелец Хобта С. - город Ялта. Американский кокер - спаниель Патрик Бест Лайн - класс промежуточный кобели., владелец Янович С.. город Керчь.
Победители Чемпионата Крыма - ньюфаундленд Жемчужина Кубани Зарница, сука, владелец Ганжула А. Город Керчь. Победитель Дня Выставок - самоед Дон До, класс открытый . Владелец Хобта. Город Ялта.
Все остальные собаки, вошедшие в расстановку Беста Чемпионата Крыма получили титул Чемпиона Крыма.
Выставки окончились поздравлениями призеров, а также вручением памятных подарков ветерану - Чемпиону - Ван Яню Флауэр. Клубные товарищи поздравили чау - чау Ваньку с Днем рождения.
Фотографии выставки также прислала наша читательница Валентина
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