В Керчи 15 октября прошли две выставки среди собак всех пород – «Жемчужина Боспора» и «Чемпионат Крыма». Их провело Керченское общество любителей животных, которое отпраздновало 27–летие, - передает Керчь.ФМ.

Выставки национальные, сертификатные ранга 2 - х САС IKU. Присуждались титулы кандидат в национальные чемпионы и юный кандидат в чемпионы.

В выставке приняли участие гости из Феодосии, Севастополя, Ялты и других городов Крыма, а также с Ростова на Дону и Краснодара. Судейская коллегия эксперты - кинологи - Самохвалова Виктория и Сосновская Елена из Симферополя.

«Хорошая дрессура очевидна. Все подтянуты, несут ответственность. Точное выполнение команд. Это большой плюс кинологам, которые отдают немало времени для занятий четвероногим друзьям. Поразило разнообразие пород. Глаза разбегались от такой красоты. А экспертам пришлось особенно потрудиться, ведь надо было выбрать самых лучших. Но как это сделать, когда все соревнующиеся один другого краше», - рассказали организаторы.

Только ближе к вечеру кинологи наконец определились, кто войдет в расстановку. «Жемчужина Боспора» - это самоед Джон До, класс открытый кобели, владелец Хобта С. - город Ялта. Американский кокер - спаниель Патрик Бест Лайн - класс промежуточный кобели., владелец Янович С.. город Керчь.

Победители Чемпионата Крыма - ньюфаундленд Жемчужина Кубани Зарница, сука, владелец Ганжула А. Город Керчь. Победитель Дня Выставок - самоед Дон До, класс открытый . Владелец Хобта. Город Ялта.

Все остальные собаки, вошедшие в расстановку Беста Чемпионата Крыма получили титул Чемпиона Крыма.

Выставки окончились поздравлениями призеров, а также вручением памятных подарков ветерану - Чемпиону - Ван Яню Флауэр. Клубные товарищи поздравили чау - чау Ваньку с Днем рождения.

Фотографии выставки также прислала наша читательница Валентина