Прокуратура Ленинского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства МУП «Ленводоканал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.
В связи с этим прокурором района в адрес работодателя внесено представление, направлены исковые заявления в суд о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.
Кроме того, в отношении директора МУП возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
По результатам его рассмотрения виновному назначено наказание в виде штрафа.
В настоящее время в результате прокурорского вмешательства задолженность полностью погашена, восстановлены права 212 работников.
Напомним, в июле Ленинском районе прокуратура заставила выплатить 2,9 млн рублей долга по зарплате
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