Прокуратура Ленинского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства МУП «Ленводоканал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

«Выявлен факт наличия просроченной задолженности перед работниками по заработной плате за декабрь 2016 года – сентябрь 2017 года в размере 8 млн рублей», - отметили в прокуратуре.

В связи с этим прокурором района в адрес работодателя внесено представление, направлены исковые заявления в суд о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.

Кроме того, в отношении директора МУП возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

По результатам его рассмотрения виновному назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время в результате прокурорского вмешательства задолженность полностью погашена, восстановлены права 212 работников.

Напомним, в июле Ленинском районе прокуратура заставила выплатить 2,9 млн рублей долга по зарплате