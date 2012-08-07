Совет министров Республики Крым распорядился признать самовольными постройками 19 объектов в пяти городах и поручил руководству этих муниципалитетов в семидневный срок принять решения о сносе объектов. Соответствующее распоряжение от 13 октября опубликовано на портале крымского правительства, - передает Керчь.ФМ.
«Признать самовольными постройками объекты согласно приложению к настоящему распоряжению, – говорится в документе. – Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, указанным в пункте 2 настоящего распоряжения, в течение семи дней со дня получения настоящего распоряжения обеспечить принятие решений о сносе объектов недвижимого имущества».
Речь в документе идет о пяти крымских городах: Симферополе, Алуште, Ялте, Евпатории и Керчи.
Так, в Керчи указано три адреса:
- г. Керчь, ул. Нижнеприморская, 28 - Строительство объекта капитального строительства
- г. Керчь, ул. Нижнеприморская, 1 - Строительство зданий
- Г. Керчь, прилегающая территория к участку № 60 ТСН «Виноградарь», ул.Чкалова, 158 - Строительство объекта без разрешительных документов на земельном участке, не отведенном для этих целей
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