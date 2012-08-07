Совет министров Республики Крым распорядился признать самовольными постройками 19 объектов в пяти городах и поручил руководству этих муниципалитетов в семидневный срок принять решения о сносе объектов. Соответствующее распоряжение от 13 октября опубликовано на портале крымского правительства, - передает Керчь.ФМ.

«Признать самовольными постройками объекты согласно приложению к настоящему распоряжению, – говорится в документе. – Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, указанным в пункте 2 настоящего распоряжения, в течение семи дней со дня получения настоящего распоряжения обеспечить принятие решений о сносе объектов недвижимого имущества».

Речь в документе идет о пяти крымских городах: Симферополе, Алуште, Ялте, Евпатории и Керчи.

Так, в Керчи указано три адреса: