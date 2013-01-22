В Керчи на дороге в районе Верхнего Солнечного ямы стали еще больше. Об этом редакции сайта Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели.

Керчане отметили, что ямы стали не только глубже, но и длиннее. Хоть водители и пытаются их объехать по встрече, все равно в них попадают.

Напомним, эти ямы появились на дороге в конце августа. Именно на этом участке не справился с управлением грузовик и упал с обрыва. Водитель получил травму позвоночника. Ямы становились еще больше. После публикации на сайте Керчь.ФМ, ямы засыпали землей.