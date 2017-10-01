В Керчи 12 октября рабочая группа провела очередной рейд по ликвидации стихийной торговли на территории города. В состав рабочей группы включены представители контролирующих служб, правоохранительных органов, а также специалисты администрации.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В ходе проведенных мероприятий специалисты администрации составили 1 протокол об административных правонарушениях на граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных для этих целей местах.

Также сотрудники налоговой службы составили 1 протокол, сотрудники отдела ветеринарного надзора и контроля сняли с реализации 18 кг бычка.