В ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение со станции «скорой помощи» о том, что медики оказали помощь жительнице района, у которой диагностировали ножевые резаные раны.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Сотрудники полиции приехали на место. Выяснилось, что телесные повреждения потерпевшей причинил ее гражданский муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

«Как оказалось, потерпевшая не разделила внезапно возникшей нежности любвеобильного мужчины, в результате чего между супругами возникла ссора», - пишет ведомство.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные женщиной травмы относятся к легким телесным повреждениям.

32-летний мужчина признался в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время отдел дознания ОМВД России по Ленинскому району в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Российской Федерации.

За данные деяния законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.