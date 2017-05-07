Глава администрации Сергей Бороздин побывал в детской школе искусств им.Р.Сердюка. Кроме готовности к отопительному сезону, были затронуты и другие важные вопросы. Об этом говорится на официальном портале правительства Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Более 600 детей проходят обучение в школе искусств. По словам руководителей отделений, учащимся не хватает мест для занятий.

«Желающих посещать учреждение уже больше, чем оно может вместить. Поэтому для нас сейчас первоочередной вопрос - найти дополнительные помещения для школы искусств», - подчеркнул Сергей Бороздин.

Также есть проблемы, связанные с ремонтом помещений, в том числе и санузлов. На это руководитель администрации пообещал: «Будем изыскивать средства и помогать в решении этих проблем. Дети должны заниматься в комфортных условиях, соответствующих нормам и требованиям».

Сергей Бороздин был поражен количеством наград, которые коллективы, функционирующие на базе школы, завоевывают в различных конкурсах.

Напомним, керчане недоумевают, кто разрешил торговать рыбой и мясом перед школой Сердюка