Более 120 тысяч налоговых уведомлений направлено жителям Республики Крым об уплате транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба налоговой, - передает Керчь.ФМ
Согласно расчётам, уведомления в этом году получат почти 270 тысяч собственников автомобилей, катеров, яхт, мотоциклов и иной техники. Это более чем на треть превышает количество налогоплательщиков относительно прошлого года. Связано это с большим количеством регистрации транспорта в 2016 году. Сумма исчисленного транспортного налога также существенно превышает прошлогодний показатель - в бюджет республики должно поступить до 400 млн. рублей, однако размер транспортного налога в Крыму для физических лиц остался на прежнем уровне и является одним из самых низких в России.
В настоящее время от налогоплательщиков поступило 45 млн. рублей, при этом к аналогичному периоду 2016 года крымчане заплатили лишь 4 млн. рублей – связано это с тем, что в прошлом году налоговые уведомления начали рассылаться гораздо позже, а зарегистрированной техники было существенно меньше.
Уведомления на уплату налога рассылаются центром обработки данных, расположенном в г. Волгограде, поэтому на конвертах стоит штемпель этого города.
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