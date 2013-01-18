Во вторник со сборных пунктов военных комиссариатов Южного военного округа отправлены первые команды новобранцев из Крыма, Северной Осетии, Чечни и Карачаево-Черкесии. Об этом РИА Крым сообщили в ЮВО, - передает Керчь.ФМ.

Всего в этот призыв из округа на военную службу призовут более 22 тыс человек. В Вооруженные силы направят порядка 20 тыс новобранцев, из них более 13 тыс будут служить на территории ЮВО.

Планируется, что до конца октября призовут свыше 3,5 тыс человек, из них более 2,3 тыс юношей – в ЮВО. Самые массовые отправки новобранцев ожидаются в ноябре и декабре.

Призывников доставят к местам службы на автотранспорте, поездах и самолетах. При этом в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока их отправят рейсами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил и гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что в ходе осенней кампании в Республике Крым на срочную военную службу планируется призвать около 2 тыс человек. На материк отправят 500 призывников.

Весной этого года на срочную службу на материк отправили около 20 человек.