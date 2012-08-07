Министерство здравоохранения России поддержало законопроект о запрете курения на расстоянии меньше 10 метров от входа в подъезд жилого дома. Это следует из проекта положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Ранее в Совете Федерации предложили запретить курение в лифтах, местах общего пользования и рядом с подъездами жилых домов. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 29 июня, дата первого чтения пока не уточняется.

В минздраве отметили, что необходимо уточнить, что конкретно подразумевается под помещениями общего пользования.

«Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний», – сказано в проекте отзыва.

По словам управляющего партнера коллегии адвокатов Владимира Старинского, исполнение предложенных сенаторами норм будет сложно контролировать – ставится под сомнение эффективность работы правоохранителей в данном ситуации, поскольку нагрузка на полицейских вырастет в разы, если граждане начнут каждый раз жаловаться на нарушение данных норм. В свою очередь, это говорит о широкой распространенности проблемы.