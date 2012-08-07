В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница с жалобой на уничтожение деревьев в Аршинцево. Керчанка рассказала, что на остановке Школьная рабочие пилили пополам растущие на участке бывшей школы акации и софоры. А после этого также поступили и с вековыми дубами.

«Вместо красивых, некогда пышных деревьев на поляне остались стоять несчастные, изуродованные пни, побеленные чьей - то заботливой рукой. Как немой укор и насмешка всему живому, стоят эти пни и сейчас и нет никакой надежды на, то что они возродятся и порадуют людей своей былой красотой», - написала керчанка.