В Керчи с 1 июля 2018 года на маршрутах МУП МОГОК «Керчьгортранс» увеличится стоимость проезда. Об этом сообщает пресс-служба Госкомцен Крыма, - передает Керчь.ФМ

Запланировано, что с 1 июля 2018 года стоимость проезда составит 15 рублей.

«Повышение тарифов в этих населённых пунктах связано, прежде всего, с проведением мероприятий по обновлению подвижного состава», - пишет ведомство.

Напомним, в Керчи упал пассажир «Нефаза», перед этим пассажир получил перелом позвонка а еще один получил переломы ребер. Также недавно был еще один случай. Последний раз проезд увеличился в сентябре этого года.