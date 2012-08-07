Коммунальные услуги могут подешеветь на территории полуострова после открытия Крымского моста. Об этом заявил журналистам Крыминформа руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, - передает Керчь.ФМ

«Несомненно, очень важным фактором является открытие моста, – отметил он. – Благодаря тому, что будет открыт мост, уже в ближайшее время сюда гораздо по более дешёвым ценам, без штормовых рисков и всего остального будут направляться ингредиенты, связанные с водоподготовкой, водоотведением, соответствующее топливо и многое-многое другое, что должно привести к существенному удешевлению фактических затрат компаний, которые производят тепло, воду и так далее».

По оценке Артемьева, в ближайшие год-два значительных изменений тарифов не предвидится.

«Резкого скачка тарифов не будет, потому что это и позиция правительства республики, и ФАС как тарифного регулятора, и Правительства России», – подчеркнул он.

Более того, руководитель ФАС не исключил возможности снижения стоимости коммунальных услуг в Крыму.

«Может быть, не всегда будет превышение, а будет снижение. Или будут соответствующие другие решения, которые будут соответствовать экономической обоснованности того, сколько это реально стоит», – отметил он.

По данным ФАС, в России зафиксировано 1,5 тысячи случаев превышения установленных федеральным правительством индексов. Однако к Крыму они не относятся, заметил Артемьев.