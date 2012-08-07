Сумма штрафов, наложенных на перевозчиков государственным унитарным предприятием «Крымавтотранс», возросла в третьем квартале текущего года в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили Крыминформу на предприятии, - передает Керчь.ФМ.

«Общая сумма штрафов за несоблюдение договорных условий, наложенных «Крымавтотрансом» на перевозчиков, составила 430 тысяч рублей против 194 тысяч рублей за аналогичный период 2016 года», – сказал директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук.

Среди основных нарушений – самовольное отправление с территории автостанций, препятствование проверке и дообилечиванию, неостановка по требованию уполномоченных сотрудников.

«Безбилетный провоз пассажиров занимает лидирующее место в этом списке, только за указанный период было составлено актов на посадку в неустановленных местах более 2 тысяч безбилетных пассажиров», – отметил директор «Крымавтотранса».

На предприятии отметили, что сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за истекший период привлекли к административным штрафам 15 перевозчиков за посадку пассажиров вне остановки. Также к дисциплинарной ответственности за недобросовестную работу были привлечены восемь работников автостанций.