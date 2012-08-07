Сумма штрафов, наложенных на перевозчиков государственным унитарным предприятием «Крымавтотранс», возросла в третьем квартале текущего года в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили Крыминформу на предприятии, - передает Керчь.ФМ.
Среди основных нарушений – самовольное отправление с территории автостанций, препятствование проверке и дообилечиванию, неостановка по требованию уполномоченных сотрудников.
На предприятии отметили, что сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за истекший период привлекли к административным штрафам 15 перевозчиков за посадку пассажиров вне остановки. Также к дисциплинарной ответственности за недобросовестную работу были привлечены восемь работников автостанций.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.