В редакцию Керчь.ФМ обратились читатели с жалобой на спиленные туи, которые растут в Молодежном парке в Аршинцево.

И опять Молодежный парк в Аршинцево попал в зону внимания. На этот раз ремонтная команда занимающаяся реконструкцией парка, отличилась своей компетентностью по омолаживанию туй на одной из ведущих аллей парка. Туи, посажены в послевоенные годы - до сих пор крепкие и могучие, пережившие не одну перестройку, прошли жестокую инквизицию бензопилой. Теперь они больше напоминают хвост пуделя, чем южное многолетнее дерево. Вопрос собственно в чем - туя укрепляется в окружающей среде, становится устойчивой к любым погодам за счет нижних веток, растущих фактически от самой земли. Если же эти ветки спилить, туя не выдержит наших ледяных дождей и жестоких ветров бореев. При первом же снеге, покрывшем крону или то что осталось от кроны, южное дерево переломится как спичка. Есть опасение, что при первой непогоде жители Аршинцево могут лишиться любимой аллеи.

Еще наблюдающих реконструкцию парка удивили пеньки на данной аллее. Аллею из туй явно кто - то проредил. Теперь остается только выяснить - для чего туи пилили " через одну " ? Удивляет тот факт, что люди берутся за работу не имея малейшего понятия о том что они делают, искренне считая что несут пользу своими действиями».