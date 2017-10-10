В Ленинском районе за 9 месяцев текущего года полиция зарегистрировала 6813 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Из них: 2377 - с признаками преступления, 1616 - с признаками административного правонарушения и 1421 - о происшествиях.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Оперативное совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности полиции Мероприятие прошло 12 октября. Совещание открыл начальник ОВД полковник полиции Виталий Землянский. Он довел до присутствующих регламент оперативного совещания, представил приглашенных.

На заседании присутствовал заместитель главы Ленинского районного Совета Сергей Шумский.

С докладом об общих результатах деятельности отдела выступил заместитель начальника ОМВД подполковник внутренней службы Виталий Тихонов, который довел присутствующим основные показатели отдела в целом.

Результаты оперативно-служебной деятельности отдела по итогам работы за девять месяцев 2017 года, в целом, с учетом критериев оценки деятельности территориальных органов МВД России по Республике Крым признаны удовлетворительными.

Представитель Ленинского районного Совета отметил положительную динамику работы сотрудников полиции в раскрытии преступлений, тесное взаимодействием ОВД с органами местного самоуправления, обеспечение безопасности охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории Ленинского района, а также выразил благодарность стражам порядка за добросовестное несение службы и достижение положительных результатов деятельности.

В ходе совещания с докладами о результатах работы подразделений полиции выступил начальник полиции ОМВД России по Ленинскому району майор полиции Максим Новиков и начальники структурных подразделений отдела, более детально остановившись на основных показателях в своей работе.

В завершении совещания начальник ОМВД России по Ленинскому району полковник полиции Виталий Землянский определил цели и задачи на дальнейшую работу, а также поблагодарил за службу сотрудников, которые достойно работали в течение отчетного периода.