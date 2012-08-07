В Керчи 17 октября глава администрации города Сергей Бороздин вручил награды людям и коллективам, которые внесли значительный вклад в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации во время временной остановки паромного сообщения через Керченский пролив.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
Глава администрации города поблагодарил предпринимателей, которые помогали с продовольствием, предоставили возможность детворе побывать бесплатно в батутном центре, войсковую часть за участие в организации питания, коллектив Керченского хлебокомбината. Коммунальное предприятие "ЖилсервисКерчь" обеспечивало порядок, оказывало содействие в решении возникающих хозяйственных вопросов.
Сергей Бороздин выразил благодарность коллективу ООО "ТИС-КРЫМ". Предприятие предоставило свои площади для расселения людей. Матери с детьми, люди преклонного возраста смогли находиться в более комфортных условиях.
Сегодня глава администрации города также отметил наградами сотрудников управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также "Единой дежурно-диспетчерской службы -11".
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