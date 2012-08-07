В Керчи 17 октября глава администрации города Сергей Бороздин вручил награды людям и коллективам, которые внесли значительный вклад в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации во время временной остановки паромного сообщения через Керченский пролив.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Благодаря четкому взаимодействию различных служб и предприятий удалось создать условия для пребывания людей, пережидающих непогоду, организовать горячее питание, поддерживать чистоту и порядок на территории при таком большом скоплении пассажиров, что тоже немаловажно. В этой сложной ситуации никто не остался в стороне, все сработали как единая команда», - отметил Сергей Бороздин.

Глава администрации города поблагодарил предпринимателей, которые помогали с продовольствием, предоставили возможность детворе побывать бесплатно в батутном центре, войсковую часть за участие в организации питания, коллектив Керченского хлебокомбината. Коммунальное предприятие "ЖилсервисКерчь" обеспечивало порядок, оказывало содействие в решении возникающих хозяйственных вопросов.

Сергей Бороздин выразил благодарность коллективу ООО "ТИС-КРЫМ". Предприятие предоставило свои площади для расселения людей. Матери с детьми, люди преклонного возраста смогли находиться в более комфортных условиях.

«Все службы незамедлительно выполняли поставленные перед ними задачи, большая признательность всем за слаженное взаимодействие, за помощь людям, попавшим в непростую ситуацию», - подчеркнул Сергей Бороздин.

Сегодня глава администрации города также отметил наградами сотрудников управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также "Единой дежурно-диспетчерской службы -11".

«Во время остановки работы паромной переправы они контролировали выполнение первоочередных задач, оперативно реагировали на возникающие проблемы», - пишет пресс-служба.