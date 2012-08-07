Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обеспокоена резким ростом цен на авиабилеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ
В соответствии с поручением Владимира Путина ФАС в конце сентября запросила информацию о системе формирования цен, продаж и бронирования авиабилетов у крупнейших российских авиакомпаний.
«Компания "Аэрофлот" оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель», — сказано в релизе.
В службе надеются, что ответы остальных авиакомпаний будут такими же полными и исчерпывающими, как у "Аэрофлота". Все полученные данные тщательно проанализируют для установления периодически возникающих всплесков цен на авиабилеты.
О результатах ФАС сообщит позднее.
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