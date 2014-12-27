Керченская транспортная прокуратура изучила состояние законности в сфере обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов на объектах морского транспорта, - передает Керчь.ФМ.

Ведомство установило, что сроки действующих договоров обязательного страхования 5 опасных производственных объектов III и IV классов опасности, заключенных 04.09.2016 между ГУП РК «Крымские морские порты» в лице филиала «Керченский рыбный порт» и ПАО СК «Росгосстрах», истекают 26.10.2017.

Однако, мероприятия, в порядке Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», необходимые для заключения договоров на новый срок своевременно не организовывались.

«Учитывая значительные временные затраты на проведение закупки указанной услуги, с учетом возможности признания закупки несостоявшейся либо обжалования ее результатов, а также то обстоятельство, что до момента истечения сроков действия действующих договоров страхования осталось менее месяца», 9 октября Керченский транспортный прокурор предупредил и.о. директора филиала «Керченский рыбный порт» ГУП РК «Крымские морские порты» о недопустимости нарушения требований ст. 9 ФЗ № 116-ФЗ, в части эксплуатации опасных объектов в отсутствие договоров обязательного страхования.

В результате, должностные лица ГУП РК «Крымские морские порты» и его филиала «Керченский рыбный порт» организовали проведение соответствующей закупки.