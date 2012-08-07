За последние три месяца в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым стали вдвое чаще подавать на регистрацию договоры участия в долевом строительстве. Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов, - пишет пресс-служба Госкомитета по Крыму, - передает Керчь.ФМ

С начала года комитет принял более 1800 таких документов.

«За шесть первых месяцев текущего года регистрирующим органом было обработано 810 договоров участия в долевом строительстве. В последние три месяца — более 1000. Положительная динамика отслеживается и в сравнении с прошлым годом. Уже сейчас показатель перевыполнен. На конец 2016 мы имели 1738 договоров», - рассказал Александр Спиридонов.

Он отметил, что в этом году договора участия в долевом строительстве, кроме как на жилые и нежилые помещения, начали заключать и на машино-места, чего не было ранее. На сегодняшний день Госкомрегистром зарегистрировано 43 таких объектов.