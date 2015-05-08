В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на состояние отопительных труб возле дома 2/5 по Бульвару Пионеров. Керчане пишут, что ТЭЦ второй год не может утеплить теплотрассу.

«А ведь платим не малые деньги, а тепло будет греть улицу. Второй год не можем добиться теплоизоляции труб на улице перед домом, мы ведь не просим теплоизоляцию труб в самом доме на дырявом чердаке. Людей, отвечающих за этот участок, необходимо наказать. Это вредители и проходимцы, которые не владеют обстановкой, а попросту халатно относятся к своим обязанностям», - написали читатели.