Министр образования Крыма Наталья Гончарова слухи о перепрофилировании школы - гимназии №2 им. Короленко в Керчи. Об этом она заявила вчера в эфире Крым 24, - предает Керчь.ФМ.

«Заказчиком по данному объекту выступает администрация города Керчи. Министерство образования будет строго следить, чтобы никаких даже помыслов о перепрофилировании, изменении под статус музея либо какой-то другой организации не проходило. Школа работала, работает и уверена, что после реконструкции будет одной из лучших образовательных организаций не только Керчи, но и Республики Крым», - сказала Гончарова.

Ранее родители гимназистов, обеспокоенные судьбой гимназии, ходили на прием в Администрацию Керчи, где им говорили о перепрофилировании здания гимназии по улице Театральная.

«Мы записывались на прием к Бороздину, но нас принял его заместитель. Родителям сообщили, что вопрос о переезде уже решен и для гимназии № 2 будут строить новое здание в районе улицы Ворошилова. Нас такой ответ не утроил и мы на прошлой неделе добились личной встречи с Аксеновым, он пообещал решить вопрос с дезинформацией о перепрофилировании в ближайшее время. Как следствие – заявление министра образования», - сообщили родители гимназистов.

Министр образования подтвердила, что здание готовится к реконструкции:

«Проектно-сметная документация с экспертизой уже готовы. Гимназия не попала в программу ФЦП, так как работы там имеют реставрационный характер».

Напомним, в своем ответе на информзапррос журналистов начальник управления образования Керчи Виктор Дахин отвечал, что деньги из федерального бюджета выделены именно для ремонта гимназии. И ни о каком переезде гимназистов в другое здание, либо перепрофилировании не сообщал.

Более того, в этом году гимназия, несмотря на размещение на базах трех разных городских школ, набрала первоклассников и продолжает обучение по своей спецпрограмме.