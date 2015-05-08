Министр образования Крыма Наталья Гончарова слухи о перепрофилировании школы - гимназии №2 им. Короленко в Керчи. Об этом она заявила вчера в эфире Крым 24, - предает Керчь.ФМ.
Ранее родители гимназистов, обеспокоенные судьбой гимназии, ходили на прием в Администрацию Керчи, где им говорили о перепрофилировании здания гимназии по улице Театральная.
Министр образования подтвердила, что здание готовится к реконструкции:
«Проектно-сметная документация с экспертизой уже готовы. Гимназия не попала в программу ФЦП, так как работы там имеют реставрационный характер».
Напомним, в своем ответе на информзапррос журналистов начальник управления образования Керчи Виктор Дахин отвечал, что деньги из федерального бюджета выделены именно для ремонта гимназии. И ни о каком переезде гимназистов в другое здание, либо перепрофилировании не сообщал.
Более того, в этом году гимназия, несмотря на размещение на базах трех разных городских школ, набрала первоклассников и продолжает обучение по своей спецпрограмме.
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