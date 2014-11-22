В 14 муниципалитетах Крыма начался отопительный сезон. Об этом РИА Крым сообщила на пленарном заседании Госсовета РК министр жилищно-коммунального хозяйства РК Марина Горбатюк, - передает Керчь.ФМ.

По ее словам, в настоящее время в регионе запущены 247 котельных (почти 30% от общего числа). Тепло подается в 163 жилых дома, 129 школ, 110 детсадов и 20 объектов здравоохранения.

Горбатюк заверила, что топливом Крым обеспечен до конца года. При этом, добавила она, хуже всего ситуация с закупкой топлива отмечена в Симферополе, Джанкойском, Кировском и Белогорском районах.

Напомним, Константинов боится: отопительный сезон в Крыму может быть сорван