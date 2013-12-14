Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым во время патрулирования озера Сиваш обнаружили 250 метров сетей, поставленных рыбаками. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе ведомства, - передает Керчь.ФМ

По информации пограничников, рыбаки сопредельного государства нарушили российскую границу, и поставили сети в 150 метрах от линии разграничения, в российской части озера Сиваш. При осмотре «выловленных» сетей на них были обнаружили бирки с надписями «Держрыбагентство» и изображением украинского герба.

В итоге сети изъяли и доставили на ближайшую погранзаставу, ведется разбирательство.