Власти Крыма и Федеральная антимонопольная служба РФ прорабатывают вопрос отмены роуминга сотовой связи для крымчан. Об этом сообщил журналистам РИА Крым глава Крыма Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

«Найдем с ФАС совместную позицию в части исключения роуминга, я имею в виду в средствах связи для крымчан», — сказал Аксенов.

Аксенов последовательно критикует позицию компаний сотовой связи за политику роуминга в отношении Крыма, называя ее дискриминацией и глупостью.

«В рамках одной страны имеем разные тарифы. Крымчане, выезжающие на материк, имеют две сим-карточки, потому что разговаривать не комфортно по крымским номерам», — добавил Аксенов.

Напомним, требование ФАС об отмене роуминга в России не распространяется на Крым. Также, глава Крыма надеется, что роуминг для полуострова отменят до конца года