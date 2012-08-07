В Минобороны России рассматривают возможность поставить большой противолодочный корабль «Керчь», из которого планируется сделать музей, на одну из площадок парка «Патриот» в Севастополе – в районе Михайловской и Константиновской батарей. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в ЧФ, - передает Керчь.ФМ

«Корабль планируется открыть для посещений в рамках парка «Патриот» — поставить возле береговых батарей в Северной бухте. Однако окончательное решение пока не принято», — сказал он.

По словам собеседника, музей откроют не раньше 2018 года, вероятнее всего, ближе к лету – к началу курортного сезона.

«Создание музея на базе БПК «Керчь» – пока это протокол о намерениях. Такая инициатива есть, но реализована в этом году она точно не будет. Необходимо решить множество вопросов: финансирования, безопасности судоходства и самого корабля. Кроме того, необходимо время, чтобы подготовить «Керчь» в качестве музея», — пояснил собеседник.

На БПК «Керчь» был спущен на воду в 1972 году. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. В ноябре 2014 года на судне произошел пожар. В августе 2015 года его вывели из боевого состава ЧФ. Было решено создать в нем военный музей.