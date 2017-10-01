Управление МВД России по г. Керчи приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации имеющих водительские удостоверения категории «D» на должности полицейских водителей, - передает Керчь.ФМ.
Требования к кандидатам на службу:
- граждане Российской Федерации;
- возраст от 18-ти до 35-ти лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел.
- наличие среднего общего образования.
Кандидаты на службу проходят военно-врачебную комиссию, психологические обследования, сдают нормативы по физической подготовке.
Социальные гарантии сотрудников ОВД:
- заработная плата на начальном этапе от 25 тыс. рублей;
- форменное обмундирование;
- полное медицинское обеспечение;
- обязательное государственное страхование;
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- предоставление детям в первоочередном порядке мест в детских дошкольных и в иных общеобразовательных учреждениях;
- ежегодное пособие на оздоровление;
- возможность получить высшее профессиональное образование за счет бюджетных средств в ВУЗах МВД России.
Сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту службы, выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения.
За подробной информацией о порядке оформления на службу в ОВД Российской Федерации необходимо обратиться в отдел кадров УМВД России по г. Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8, каб. 25. Телефон для справок (36561) 7-81-10, 7-81-12.