Управление МВД России по г. Керчи приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации имеющих водительские удостоверения категории «D» на должности полицейских водителей, - передает Керчь.ФМ.

Требования к кандидатам на службу:

- граждане Российской Федерации;

- возраст от 18-ти до 35-ти лет;

- годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел.

- наличие среднего общего образования.

Кандидаты на службу проходят военно-врачебную комиссию, психологические обследования, сдают нормативы по физической подготовке.

Социальные гарантии сотрудников ОВД:

- заработная плата на начальном этапе от 25 тыс. рублей;

- форменное обмундирование;

- полное медицинское обеспечение;

- обязательное государственное страхование;

- ежегодный оплачиваемый отпуск;

- предоставление детям в первоочередном порядке мест в детских дошкольных и в иных общеобразовательных учреждениях;

- ежегодное пособие на оздоровление;

- возможность получить высшее профессиональное образование за счет бюджетных средств в ВУЗах МВД России.

Сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту службы, выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения.

За подробной информацией о порядке оформления на службу в ОВД Российской Федерации необходимо обратиться в отдел кадров УМВД России по г. Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8, каб. 25. Телефон для справок (36561) 7-81-10, 7-81-12.