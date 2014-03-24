Совет министров Крыма 22 сентября внес изменения в Порядок расходования средств субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Об этом сообщает Департамент труда и социальной защиты населения, - передает Керчь.ФМ

Право на получение материальной помощи имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Крым, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

«Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина (отсутствие определенного места жительства и определенных занятий; негативные последствия чрезвычайных ситуаций, вооруженных и межэтнических конфликтов, катастроф природного и техногенного характера; сложное хирургическое вмешательство, болезнь рецидивирующего течения) и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно», - пишет пресс-служба.

Для получения материальной помощи гражданин или его законный представитель обращается в департамент труда и социальной защиты населения.

К заявлению (за исключением лиц без определенного места жительства) прилагаются:

- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации, иной документ его заменяющий, в случае утраты паспорта – справку, выданную управлением Федеральной миграционной службой России по Республике Крым и г. Севастополь) с представлением оригинала для обозрения;

- документы, подтверждающие состав семьи гражданина (справка о составе семьи, выписка из домовой книги);

- справки о доходах каждого из членов семьи, проживающих совместно с гражданином, за шесть последних месяцев, предшествующих обращению;

- копия справки медико-социальной экспертной комиссии (при наличии) с представлением оригинала для обозрения;

- документы, подтверждающие наличие у гражданина трудной жизненной ситуации, а именно:

а) в случае, если причиной обращения является перенесение гражданином сложного хирургического вмешательства или длительной болезни – документы, подтверждающие необходимость предоставления медицинской помощи, лекарственного обеспечения, которые невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи (справка, направление, эпикриз с указанием медицинского учреждения, подтверждающие необходимость в проведении платной дорогостоящей медицинской помощи по жизненно важным показаниям, а также документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, оплаты дорогостоящей медицинской помощи в виде платежных документов, договоров, накладных, счетов, квитанций, проездных билетов к месту лечения и обратно, кассовых и товарных чеков на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача (при предстоящем лечении – справку из лечебно-профилактического учреждения о необходимости дополнительного медикаментозного лечения – для граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг);

б) в случае, если причиной обращения является стихийное бедствие или другая экстремальная ситуация (пожар, катастрофа, дорожно-транспортное происшествие), повлекшие за собой тяжёлые последствия - копии документов, подтверждающих факт стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия, с представлением оригинала для обозрения.

При обращении гражданина, не имеющего определенного места жительства, к заявлению прилагается акт оценки индивидуальной потребности гражданина в предоставлении социального обслуживания по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Республики Крым.

По вопросу предоставления адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации необходимо обращаться в департамент труда и социальной защиты населения по адресу: ул. Кирова, 5, каб. 250. Приемные дни: понедельник и четверг с 9-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 12-45).