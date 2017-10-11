В Керчи 17 октября свой 90-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны - труженик тыла Езерский Дмитрий Яковлевич. Об этом сообщает пресс-служба КЦСО г. Керчи, - передает Керчь.ФМ

Поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина приехали депутат Керченского городского совета Дерюгина Наталья, заведующая отделением срочного социального обслуживания ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Олешко Антонина и специалист по социальной работе Торба Татьяна.

«Езерский Дмитрий Яковлевич родился 17 октября 1927 года в селе Кибитень, Назаровского района, Красноярского края, в многодетной семье, в которой воспитывалось 7 детей. Окончил 7 классов общеобразовательной школы. Родители трудились в колхозе.

В 1940 годуДмитрий Яковлевич окончил курсы трактористов, и с 1940 года по 1946 год работал по брони трактористом. В 1946 году переехал на Камчатку, где работал в Рыбколхозе сезонным рабочим по лову рыбы. Затем, в 1947 году, переехал на постоянное место жительства в город Керчь. В 1962 году Дмитрий Яковлевич женился на Азе Петровне, 1934 года рождения. В 1964 году у супругов родилась дочь Нелли, в 1968 году сын Сергей.

Окончив курсы повышения командного плавсостава Дмитрий Яковлевич устроился на работу на базу Госплавсостава, где проработал с 1952 по 1961 гг. В 1961 году перевёлся на должность механика в АзЧерНИРО, где проработал 3 года. Затем был переведён в Югрыбпромразведку, где проработал до выхода на заслуженный отдых.

За многолетний и добросовестный труд Дмитрий Яковлевич имеет многочисленные грамоты и благодарности от руководства. За заслуги перед Родиной награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями», - рассказали в пресс-службе.