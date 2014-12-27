Следователь следственного отделения отдела полиции № 3 УМВД России по г.Керчи предъявил обвинение в совершении ряда краж ранее судимому 38-летнему местному жителю.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Предварительным расследованием установлено, что мужчина, не имея постоянного источника дохода, осуществлял кражи личного имущества граждан и сбывал в магазинах и на рынках города.

Полицейскими установлена причастность обвиняемого к совершению девяти преступлений. Среди похищенного: велосипеды, строительные инструменты, мобильные телефоны, бытовая техника, автомобильные технические устройства, детская коляска и иное имущество.

Часть похищенного полицейские установили и изъяли у граждан, которые приобрели данное имущество.

Следственный отдел отдела полиции №3 УМВД России по г.Керчи по фактам краж возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1, ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.