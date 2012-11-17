Журналист сайта Керчь.ФМ 18 октября сделал обзор средних цен на основной перечень продуктов, которые продают на центральном рынке и в центральных супермаркетах города.
Первыми в колонке указаны цены на центральном рынке, а вторые - в центральных супермаркетах.
Курятина (бедро) – 174 – 185 р;
Курятина (филе) – 234 р – 245 р;
Телятина мякоть – 480 р;
Говядина – 450 р – нет;
Свинина (мякоть) – 280 – 340 р;
Морковь –30– 27 р;
Лук – 25 – 25 р;
Картофель – 30 – 26;
Зелень – 10 р;
Помидор – 100 – 120 р;
Огурец – 75 – 80 р;
Яйца – 65 – 55 р;
Яблоко – 80 - 75 р;
Мандарин – 150 р;
Хлеб – 19-25 р;
Молоко - 75 - 65 р;
Творог – 250 р;
Сметана – 250 р;
Хамса (свежая) - 250 р за кг;
Хамса (малосольная) - 200 р за кг;
Пиленгас - 200 р за кг;
Бычок - 80 р за кг;
Черноморская креветка свежая (маленькая) - 350 р за кг;
Черноморская креветка свежая (средняя) - 500 р за кг;
Черноморская креветка свежая (крупная) - 700 р за кг.
Напомним, обзор за 30 июля
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