В Крыму депутаты лично с градусниками будут измерять температуру в общеобразовательных учреждениях.

Об этом корреспонденту 3652.ru сообщил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, - передает Керчь.ФМ

«Крымские депутаты с градусниками будут ходить по школам измерять температуру. Если где-то нормы будут нарушены - значит пора принимать меры. Ни одно образовательное учреждение без отопления не должно находится»", - Константинов.

Напомним, в 14 регионах Крыма начался отопительный сезон