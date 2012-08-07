На участке дороге по улице Льва Толстого, где 7 ноября насмерть сбили женщину, установили пешеходный переход, - передает Керчь.ФМ.

При этом, «зебру» на дороге не нанесли. Участок дороги обозначили знаками «Пешеходный переход». С одной стороны дороги знак прибили к дереву, а с другой прикрутили к электрическому столбу.

Жители района надеются, что водители будут соблюдать требования этих знаков, а безответственные жители района не скрутят их в ближайшее время.