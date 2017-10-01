В редакцию Керчь.ФМ обратился постоянный читатель, который рассказал, что 17 октября на Ворошилова, 45 пришлось вызывать полицию, чтобы разнять драку собак, которые живут в их доме. Соседи написали заявление.

«Здравствуйте,17.10.2017 примерно в 22:00 на Ворошилова 45, жильцы, разбуженные лаем и визгом собак, вызвали милицию. Дело было в том, что жильцы, снимающие квартиру у соседки, которая уехала в Краснодар, держали в одной квартире, трех собак. Эти собаки устроили драку, да такую грызню, что хозяева их не могли разнять. Перепуганные соседи позвонили председателю дома. Чтобы разнять этих псин, их пришлось поливать водой и вылили примерно 20 ведер воды, пока они дрались. Они "описяли" все, что только можно на лестничной площадке.

В итоге собак разняли, приехала милиция, соседи написали заявление. Причем сами жильцы, каждый день с этими псинами ходят гулять без намордников и спокойно входят в лифт, когда навстречу выходят дети. В доме есть другие жильцы с собаками, но ни разу, ни одна собака других жильцов не устроила такой бучи, как эти три. Дальше, жильцы просят милицию, чтобы та связались с хозяйкой квартиры и разобраться с беспокойными жильцами», - рассказал керчанин.