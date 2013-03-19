Радость жителей улицы 12 Апреля от капитальной реконструкции проезжей части оказалась только наполовину, так как ремонт, вопреки ожиданиям, производится только на одной части улицы. Керчане второй половины обратились в редакцию Керчь.ФМ со своим разочарованием.

ремонт первой части

вторая часть

«Улица 12 апреля разделена на 2 части интернатом. Одна часть – это та, которая идет от больницы до интерната, и не многие знают, что за интернатом улица продолжается и именно эта часть является самой населенной. Именно по ней идут дети из многоэтажки со 2-й Пятилетки в школу». – рассказали активистки второй половины.

Женщины попросили напомнить городским властям, что «накрасив губы, и рассказав о ремонте, последние не учли, что ремонт второй части не менее востребованный».

«На углу улицы 12 Апреля и 1-й Пятилетки стоит заброшенный участок с долгостроем. Кому принадлежит этот участок – мы не знаем, но там постоянно собираются опустившиеся люди, а рядом с участком приезжают машины и сваливают мусор. Предприниматель, который организовал в свое время машинные боксы, разрыл дорогу, чтобы от колодца провести себе воду, но так и не восстановил ее. Дорога у нас разбита и тротуаров, как таковых, нет. Все ходят по проезжей части. Мы ходили в администрацию в управление единого заказчика, там подтвердили, что ремонт второй половины улицы не запланирован», - пожаловались керчанки.

Напомним, дорогу по 12 Апреля начали ремонтировать после летней встречи председателя горсовета с жителями района. От больницы до интерната ремонтируют дорожное покрытие и меняют бордюрный камень.