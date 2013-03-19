Радость жителей улицы 12 Апреля от капитальной реконструкции проезжей части оказалась только наполовину, так как ремонт, вопреки ожиданиям, производится только на одной части улицы. Керчане второй половины обратились в редакцию Керчь.ФМ со своим разочарованием.
ремонт первой части
вторая часть
«Улица 12 апреля разделена на 2 части интернатом. Одна часть – это та, которая идет от больницы до интерната, и не многие знают, что за интернатом улица продолжается и именно эта часть является самой населенной. Именно по ней идут дети из многоэтажки со 2-й Пятилетки в школу». – рассказали активистки второй половины.
Женщины попросили напомнить городским властям, что «накрасив губы, и рассказав о ремонте, последние не учли, что ремонт второй части не менее востребованный».
Напомним, дорогу по 12 Апреля начали ремонтировать после летней встречи председателя горсовета с жителями района. От больницы до интерната ремонтируют дорожное покрытие и меняют бордюрный камень.
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