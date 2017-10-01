Размер курортного сбора должен стать единым для всего Крыма и не превышать 10 рублей. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госсовета Республики по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк, - передает Керчь.ФМ
Межведомственная рабочая группа по подготовке регионального законопроекта «О введении курортного сбора» была создана в Крыму в начале октября, ее возглавила профильный вице-премьер Лариса Опанасюк.
По его мнению, ставка курортного сбора должна быть установлена на уровне 10 рублей с человека в сутки. Крымчане будут освобождены от его уплаты. Он отметил, что несколько муниципалитетов Крыма уже прислали свои заявки на участие в эксперименте.
Ранее сообщалось, что власти Кубани намерены установить ставку курортного сбора на уровне 10 рублей, а на Ставрополье размер курортного сбора составит 50 рублей в сутки с отдыхающего.
Напомним, введение курортного сбора в Крыму предлагают отложить на несколько лет