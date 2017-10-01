Размер курортного сбора должен стать единым для всего Крыма и не превышать 10 рублей. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госсовета Республики по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк, - передает Керчь.ФМ

Межведомственная рабочая группа по подготовке регионального законопроекта «О введении курортного сбора» была создана в Крыму в начале октября, ее возглавила профильный вице-премьер Лариса Опанасюк.

«К 1 декабря закон будет принят, до этого момента идет его обсуждение. Прием заявок от крымских регионов продолжится до конца октября», — сказал Черняк.

По его мнению, ставка курортного сбора должна быть установлена на уровне 10 рублей с человека в сутки. Крымчане будут освобождены от его уплаты. Он отметил, что несколько муниципалитетов Крыма уже прислали свои заявки на участие в эксперименте.

«Ставка, это мое мнение, должна быть 10 рублей в сутки. Этот вопрос еще будет обсуждаться, так как некоторые регионы хотят заработать – предлагают и 15, и 20 рублей. При этом я считаю важным, чтобы ставка была единой для всего Крыма. И главное – решить, будет ли участвовать весь Крым в эксперименте или отдельные регионы, подавшие заявки», — сказал Черняк.

Ранее сообщалось, что власти Кубани намерены установить ставку курортного сбора на уровне 10 рублей, а на Ставрополье размер курортного сбора составит 50 рублей в сутки с отдыхающего.

Напомним, введение курортного сбора в Крыму предлагают отложить на несколько лет