В Крыму прошло очередное заседание седьмой сессии Государственного Совета Республики Крым. В ходе нее депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2018 год».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ
Отмечается, что принятие данного законопроекта позволит территориальному органу Пенсионного фонда РФ устанавливать социальную доплату к пенсии неработающему пенсионеру по месту его жительства или месту его пребывания в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Крым, в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Крым.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на соответствующий финансовый год устанавливается ежегодно законом Республики Крым. На 2018 год она рассчитана в размере 8 тысяч 530 рублей.
Напомним, на данный момент величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8 170 руб.