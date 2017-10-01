В Крыму прошло очередное заседание седьмой сессии Государственного Совета Республики Крым. В ходе нее депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2018 год».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

Отмечается, что принятие данного законопроекта позволит территориальному органу Пенсионного фонда РФ устанавливать социальную доплату к пенсии неработающему пенсионеру по месту его жительства или месту его пребывания в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Крым, в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на соответствующий финансовый год устанавливается ежегодно законом Республики Крым. На 2018 год она рассчитана в размере 8 тысяч 530 рублей.

«Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым устанавливается на основании потребительской корзины и данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым об уровне потребительских цен на продукты питания. По состоянию на 1 октября 2017 года федеральную социальную доплату получают 80 025 пенсионеров, средний размер доплат составляет 1 900 рублей», - подчеркнул В. Константинов.

Напомним, на данный момент величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8 170 руб.