Прокуратура Керчи провела проверку по информации СМИ о ненадлежащем содержании мест погребения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Установлены нарушения, выразившиеся в несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм, а именно: отсутствии на территории городских кладбищ «Кировское» и «Опасное» контейнеров для сбора бытовых отходов в специально огражденных площадках.

В связи с тем, что указанные нарушения влияют на санитарное и гигиеническое состояние мест захоронения, прокуратура направила исковое заявление в суд о понуждении администрации г. Керчи установить контейнеры на кладбищах.

Решением Керченского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, администрация обязана обеспечить сбор мусора.

"В настоящее время требования прокуратуры исполнены", - пишет прокуратура.

Напомним, прокуратура еще в июне этого года судилась с администрацией Керчи о сборе мусора на этих кладбищах.