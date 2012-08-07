Сегодня, 20 октября 2017 года, вступил в силу приказ МВД России от 23 сентября 2017 года № 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения». Соответствующие разъяснения требований нового регламента ДПС размещены на официальном сайте ГАИ России, - передает Керчь.ФМ.

Прекращение выдачи справок о ДТП

Из нового административного регламента исключены положения, предусматривающие при оформлении ДТП выдачу сотрудниками полиции участникам происшествия справки о ДТП.

То есть, начиная с сегодняшнего дня, при оформлении ДТП сотрудниками полиции будут оформляться исключительно процессуальные документы, предусмотренные законом. Это, в частности, определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, либо протокол об административном правонарушении, либо постановление по делу об административном правонарушении. В первичном процессуальном документе будут кратко отражаться сведения, которые ранее содержались в справке о ДТП (сведения о транспортных средствах и их повреждениях, о страховых полисах ОСАГО, участниках происшествия).

Таким образом, отдельная справка о ДТП выдаваться не будет.

Остановка водителей сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов

В связи с тем, что количество постов ДПС за последние годы сократилось втрое, а количество граждан, управляющих автомобилями без прав, выросло, для обеспечения общественной безопасности необходимо усилить контроль на улично-дорожной сети.

Как известно, остановка по основанию только для проверки документов до сегодняшнего дня могла быть осуществлена исключительно на стационарном посту ДПС.

Сейчас, с 20 октября 2017 года, останавливать транспортные средства по данному основанию (то есть только с целью проверки документов) можно и вне стационарных постов ДПС, то есть при несении службы сотрудниками как в пешем порядке, так и на патрульном транспорте (автомобиле, мотоцикле).

К имеющимся ранее основаниям для остановки сотрудником автомобиля вне стационарного поста ДПС (выявление факта нарушения водителем ПДД, наличие ориентировок о причастности транспортного средства к совершению правонарушения, необходимость опроса водителя или его привлечения в качестве понятого, для оказания помощи, необходимости использования транспортного средства и при проведении специальных профилактических и иных мероприятий) добавилось основание в части, касающейся проверки документов, которое ранее могло применяться только на стационарном посту ДПС.

Фотовидеосъемка общения с сотрудниками Госавтоинспекции

В новом приказе о работе ДПС отсутствует положение, которое было в предыдущем приказе и запрещало сотрудникам Госавтоинспекции препятствовать гражданам производить фотовидеосъемку общения с сотрудниками.

Многими автолюбителями и экспертами данный факт был трактован иначе, с позиции исключения из регламента права граждан осуществлять фотовидеосъемку инспектора.

Госавтоинспекция поясняет: инспектор не имеет права препятствовать видеозаписи.

Ограничение такого права возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций.

Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе введен режим контртеррористической операции, в этом случае сотрудник ДПС должен проинформировать об этом водителя и попросить выключить камеру.

Сам инспектор также имеет право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.

Использование систем фотовидеофиксации нарушений ПДД в зонах ремонтных работ

Предыдущим приказом не допускалось применение средств автоматической фиксации в местах, где ограничения движения установлены временными дорожными знаками.

Теперь комплексы автоматической фотовидеофиксации будут применяться и на таких участках автомобильных дорог. Эта мера позволит снизить количество ДТП, связанных с превышением водителями установленных временных ограничений скорости, в местах проведения работ по ремонту, реконструкции и обустройству дорожной сети.

Включена норма о возможности использования технических средств, не принадлежащих органам внутренних дел.

В связи с введением с 1 июня 2017 года Национальных стандартов, определяющих общие технические требования к средствам автоматической фиксации и правила их применения, в регламент включены положения, касающиеся соответствия таких средств данным ГОСТам.

При принятии решения (заключении соглашения с организациями) о применении вновь вводимых в эксплуатацию средств автоматической фиксации, Госавтоинспекцией будет контролироваться наличие сведений об их соответствии требованиям ГОСТа, определяющего Общие технические требования к средствам автоматической фиксации.

Что касается ГОСТа, устанавливающего правила применения, то его действие будет распространяться на все комплексы, в том числе введенные в эксплуатацию ранее.

Изменения в процедуре освидетельствования на состояние опьянения

Положения, касающиеся освидетельствования на состояние опьянения, дополнены нормой, обязывающей сотрудника полиции (в случае если освидетельствование на состояние опьянения осуществляется на ближайшем посту ДПС, ином помещении органа внутренних дел) при отрицательном результате освидетельствования на состояние опьянения и отсутствии оснований для направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения препроводить лицо к месту отстранения от управления транспортным средством либо к месту нахождения его транспортного средства. В старом регламенте была норма, которая обязывала инспекторов возвращать водителей только после медицинского освидетельствования из больницы к автомобилю (в случае если опьянение не было обнаружено).

Технические поправки (приведение положений Регламента в соответствии с действующим законодательством)

Часть изменений носит технический характер и нововведениями как таковыми не является. К примеру, убрана возможность изъятия водительских прав и снятия номеров — эти меры ранее (в 2013 году) уже исключены из законодательства и не применяются. Теперь инспектору можно предъявлять не только традиционный бумажный полис ОСАГО, но и распечатку электронного (соответствующий закон принят еще в 2016 году). Прописана процедура оформления ДТП без участия понятых, которая также действует с 2014 года. Довольно много обсуждали нововведения, якобы связанные со скрытым патрулированием. Но в действительности ничего не поменялось: эта форма надзора за движением допускалась и раньше.