В Керчи глава муниципального образования Николай Гусаков, заместитель главы администрации Евгений Адаменко и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Карпов осмотрели ход работ по комплексному благоустройству двора по улице Вокзальное шоссе, 35.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
Напомним, жители данного двора жаловались на то, что во дворе практически ничего не делается в отличие от других дворов. Так, на Карла Маркса, 1 уже готовятся к асфальтировке, а во дворе на Вокзальном шоссе еще даже не установили бордюры.
Однако, пресс-служба администрации пишет, что «во дворе установлены бордюры по всему периметру дворовой территории, работают плиточники, прокладываются коммуникации и обустраиваются пешеходные дорожки».
При этом, на фотографиях видно, что бордюры во многих местах не установлены, а просто лежат. Плиточные работы также еще не начались. Оказалось, что рабочие, которые укладывают плитку, приедут в этот двор после того, как завершат работы во дворе ул. Генерала Петрова, 72.
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