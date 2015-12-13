В Керчи глава муниципального образования Николай Гусаков, заместитель главы администрации Евгений Адаменко и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Карпов осмотрели ход работ по комплексному благоустройству двора по улице Вокзальное шоссе, 35.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Напомним, жители данного двора жаловались на то, что во дворе практически ничего не делается в отличие от других дворов. Так, на Карла Маркса, 1 уже готовятся к асфальтировке, а во дворе на Вокзальном шоссе еще даже не установили бордюры.

Однако, пресс-служба администрации пишет, что «во дворе установлены бордюры по всему периметру дворовой территории, работают плиточники, прокладываются коммуникации и обустраиваются пешеходные дорожки».

«Подготавливается асфальтировка двора. Руководители встретились с местными жителями, выслушали их пожелания и замечания. Ранее, по их просьбе, был демонтирован гараж. Сейчас будет переустроена контейнерная площадка».

При этом, на фотографиях видно, что бордюры во многих местах не установлены, а просто лежат. Плиточные работы также еще не начались. Оказалось, что рабочие, которые укладывают плитку, приедут в этот двор после того, как завершат работы во дворе ул. Генерала Петрова, 72.

«Здесь необходимо тщательно проработать все детали. Сегодня рабочие монтируют ливневые стоки. Работы по укладке тротуарной плитки подходят к завершению. Отсюда бригада отправится на ул. Вокзальное шоссе», -пишет пресс-служба.