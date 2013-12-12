В Крыму задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве четырех человек. Более двадцати лет он находился в федеральном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия – Алания, - передает Керчь.ФМ.

Как установили следственные органы, подозреваемый совершил особо тяжкое преступление в ноябре 1995 года в селении Ир Пригородного района. В результате возникшего конфликта между ним и группой молодых людей произошла драка, которая закончилась убийством четверых его участников и ранением еще одного человека.

С места преступления злоумышленнику удалось тогда скрыться. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 102 УК РСФСР (убийство). Отделом МВД России по Пригородному району подозреваемый был объявлен в розыск.

По словам оперативников, он перебрался в Украину, где и скрывался. Злоумышленник переехал в поселок Рыбачье, что на территории Республики Крым.

«После вхождения полуострова в состав России, поиски беглеца дали положительные результаты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был изобличен и задержан».

В настоящее время мужчину доставили в Северную Осетию и поместили в ИВС ОМВД России по Пригородному району.